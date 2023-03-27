Токаев принял Шавката Рахмонова в своей резиденции

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Рахмонов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент поздравил известного спортсмена с блестящей победой в бою на турнире UFC, прошедшем недавно в Лас-Вегасе.

Как отметил глава государства, воля к победе и успех таких сильных спортсменов, как Шавкат Рахмонов, вдохновляют подрастающее поколение, побуждают молодежь вести здоровый образ жизни.

Касым-Жомарт Токаев пожелал казахстанскому бойцу добиться новых высот в спортивной карьере.

В свою очередь Шавкат Рахмонов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием. Он также заверил президента, что приложит все усилия, чтобы оправдать ожидания болельщиков, достойно защитив честь страны.

Шавкат Рахмонов на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Напомним, что 21 марта в Астане Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Шавкатом Рахмоновым на мероприятии по случаю празднования Наурыза.

"Молодец. Так держать! В скором времени жду тебя на встречу", – сказал тогда президент.

Шавкат Рахмонов – непобежденный казахстанский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в полусреднем весе.

В начале марта он одержал досрочную победу над американцем Джеффом Нилом. Эта победа стала для казахстанца 17-й в ММА и пятой в UFC. Причем все бои он завершил досрочно.

Недавно президент спортивной организации Дэйна Уайт сообщил, что сейчас в разработке находится поединок между нашим бойцом и американцем Белалом Мухаммадом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2014150-tokaev-prinyal-shavkata-rahmonova/