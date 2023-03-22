Токаев вновь обратился к казахстанцам по случаю праздника

Касым-Жомарт Токаев на праздновании Наурыза. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев направил казахстанцам очередное поздравление с праздником Наурыз. Его сообщение публикует пресс-служба Акорды в своем официальном Telegram-канале.

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю всех с Наурыз мейрамы!

Наурыз символизирует обновление и возрождение, процветание и единство. В это время года день сравнивается с ночью, пробуждается природа. Поэтому испокон веков наши предки придавали особое значение этому яркому весеннему празднику, называя его "Ұлыстың ұлы күні".

В его основе лежат ценности мира и согласия в обществе, в нем прочно укоренены наши национальные традиции и обычаи. Сегодня Наурыз стал по-настоящему народным праздником.

В эти дни на первый план выходят такие качества, как милосердие, сострадание, стремление к созиданию, способствующие укреплению единства и солидарности в нашей стране.

Наш народ всегда связывает с Наурызом самые светлые надежды и ожидания. Казахстан вступил в новый этап своего развития. Уверен, проводимые кардинальные преобразования придадут мощный импульс прогрессу нашей страны. Пусть все наши начинания увенчаются успехом!

Пусть Наурыз принесет счастье и радость в каждый дом!

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!

С праздником Наурыз мейрамы!" – отметил президент.

Днем ранее, напомним, Токаев выступил с речью на площади у монумента "25-летие Независимости" в Астане – там проходило мероприятие по случаю празднования Наурыза.

Президент отметил, что в этом году начало священного Рамазана совпадает с Наурыз мейрамы. Он пожелал, чтобы сбылись все помыслы тех, кто держит Оразу.

"Пусть в наши дома придут мир и благополучие! Пусть праздник Наурыз принесет нам только счастье и радость!" – сказал президент Казахстана.

В тот же день на праздничном мероприятии Токаев побеседовал с известным спортсменом Шавкатом Рахмоновым.

Также глава государства в рамках благотворительной акции достал письмо из сундука и пообещал исполнить желание его автора. Еще ему подарили щенка тазы по кличке Наурыз, а позже – показали шоу конных наездников.

Отметим, что Наурыз в Казахстане празднуют три дня – с 21 по 23 марта. Таким образом, у казахстанцев из выходных дней остались среда и четверг. Пятница – рабочий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2013747-tokaev-vnov-obratilsya-k-kazahstantsam-po-sluchayu-prazdnika/