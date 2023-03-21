Шоу конных наездников. Фото: Акорда

Главе государства Касым-Жомарту Токаеву показали шоу конных наездников Nomad Stunts. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

Каскадеры продемонстрировали казахские национальные игры – аударыспақ, қыз қуу, теңге алу, садақ ату, а также парад номадов.

Руководитель группы Жайдарбек Кунгужинов рассказал президенту, что в 2020 году стал обладателем престижной каскадерской награды Taurus World Stunt Awards.

В 2023 году казахстанцы празднуют Наурыз с 21 по 23 марта включительно.

Сегодня глава государства поздравил жителей страны. Он отметил, что в этом году начало священного Рамазана совпадает с Наурыз мейрамы. Касым-Жомарт Токаев пожелал, чтобы сбылись все помыслы тех, кто держит Оразу.

"Пусть в наши дома придут мир и благополучие! Пусть праздник Наурыз принесет нам только счастье и радость!" - сказал президент Казахстана.

Также в Астане на праздничном мероприятии он побеседовал с известным спортсменом Шавкатом Рахмоновым.

Кроме того, глава государства в рамках благотворительной акции "Жүрек жылуы" достал письмо из сундука и пообещал исполнить желание его автора. Еще ему подарили щенка тазы по кличке Наурыз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2013731-tokaevu-pokazali-shou-konnyh-naezdnikov/