"Молодец. Так держать!": Токаев встретился с Рахмоновым в Астане (видео)

Шавкат Рахмонов и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В Астане на праздничном мероприятии, посвященном Наурызу, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с известным спортсменом Шавкатом Рахмоновым. Видео опубликовала пресс-служба президента Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

Во время праздничного мероприятия Касым-Жомарт Токаев встретился с известным бойцом UFC Шавкатом Рахмоновым, тот поздравил главу государства с Наурызом.

"Молодец. Так держать! В скором времени жду тебя на встречу, приходи", - ответил президент Казахстана.

Напомним, сегодня в Астане Касым-Жомарт Токаев принял участие в мероприятии по случаю празднования Наурыза на площади у монумента "25-летие Независимости" и выступил с речью. Он отметил, что в этом году начало священного Рамазана совпадает с Наурыз мейрамы.

"Пусть сбудутся все помыслы тех, кто держит пост Ораза! Пусть в наши дома придут мир и благополучие! Пусть праздник Наурыз принесет нам только счастье и радость!" - пожелал президент Казахстана.

Шавкат Рахмонов - непобежденный казахстанский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в полусреднем весе.

В начале марта он одержал досрочную победу над американцем Джеффом Нилом. Бой продлился практически все три раунда. Развязкой же стал удушающий прием казахстанца, его сопернику пришлось сдаться. Эта победа стала пятой для Шавката Рахмонова в рамках UFC.

Недавно президент спортивной организации Дэйна Уайт сообщил, что сейчас в разработке находится поединок между нашим бойцом и американцем Белалом Мухаммадом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2013721-molodets-tak-derzhat-tokaev-vstretilsya-s-rahmonovym-v-astane-video/