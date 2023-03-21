Акорда необычно поздравила казахстанцев с Наурызом (видео)

Поздравление. Кадр из видео: t.me/aqorda_resmi

Акорда подготовила необычное видео по случаю празднования Наурыза. Ролик был опубликован в официальном Telegram-канале пресс-службы президента Республики Казахстан.

"Ұлыс оң болсын!" - указывается в подписи к креативному видео.

Отметим, что Наурыз - древнейший народный праздник, который привязан к сезонным изменениям в природе. Его отмечают миллионы людей в Азии и Европе.

У иранских и тюркских народов это праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю, праздник весеннего равноденствия. Он символизирует завершение одного годового цикла и рождение нового.

Это один из древнейших праздников, который появился около 5 тыс. лет назад. Он посвящен плодородию, торжеству любви и дружбы. Наурыз - напоминание, что в старом году останется все плохое и неприятное, а весной возродится все светлое и радостное.

На сайте ЮНЕСКО сообщают, что празднование Наурыза знаменует собой неразрывную связь созидания с природными циклами обновления. Был объявлен Международный день Навруз 21 марта. Праздник символизирует заботливое отношение к природе и утверждение жизни в гармонии с ней.

В этом году казахстанцы празднуют Наурыз три дня - с 21 по 23 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2013706-akorda-neobychno-pozdravila-kazahstantsev-s-nauryzom-video/