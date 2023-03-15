Токаев провел заседание Совбеза

Заседание Совета безопасности. Фото: t.me/aqorda_resmi

Сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Казахстана. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы исполнения Плана действий по управлению рисками национальной безопасности, принятого в рамках реализации Стратегии национальной безопасности на 2021-2025 годы.

Заслушан доклад первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, а также информация руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

Глава государства отметил необходимость объективной оценки актуальных вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению.

По итогам заседания Советом безопасности приняты решения, направленные на повышение эффективности системы управления рисками национальной безопасности и защиты национальных интересов.

Отметим, что согласно официальному сайту Акорды, Совет безопасности РК является конституционным органом, образуемым президентом Казахстана и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Республики Казахстан в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2012984-tokaev-provel-zasedanie-sovbeza/