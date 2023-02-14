Токаев лично наградил чемпиона зимней Универсиады-2023 Бекентая Турлубекова (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев в ДЮСШ Степногорска. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил специализированную детско-юношескую спортивную школу в Степногорске. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область президент посетил детско-юношескую спортивную школу Степногорска, 1140 воспитанников которой занимаются в секциях бокса, вольной борьбы, тяжелой атлетики, дзюдо, художественной гимнастики, футбола, лыжных гонок и самбо. Занятия ведут 30 тренеров-преподавателей.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены зал тяжелой атлетики и большой игровой зал, где проходят учебно-тренировочные занятия воспитанников ДЮСШ.

Глава государства после осмотра школы встретился с именитыми спортсменами и тренерами региона.

Президент сказал, что внимательно следит за выступлениями казахстанских спортсменов и поддерживает их. Он поблагодарил спортсменов за высокие достижения на крупных соревнованиях и отметил их вклад в поддержание имиджа нашей страны за рубежом.

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев вручил Благодарственное письмо чемпиону Всемирной зимней универсиады в Лейк-Плэсиде (США) биатлонисту Бекентаю Турлубекову.

Напомним, что чемпионами Универсиады-2023 стали Бекентай Турлубеков (биатлон), Вадим Куралес (биатлон) и Данил Васильев (прыжки с трамплина).

Сегодня президент Казахстана находится с рабочим визитом в Акмолинской области.

В ходе поездки глава государства успел посетить Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Это единственный в Казахстане вуз, осуществляющий подготовку кадров в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В своем выступлении Токаев отметил мужество спасателей и пообещал наградить казахстанцев, которые сейчас оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Позже президент посетил завод по производству сельхозтехники и новый клинико-реабилитационный центр в Кокшетау.

Далее глава государства сделал несколько остановок в городе Степногорске. Там он ознакомился с развитием отечественных тепличных технологий и проверил работу городской ТЭЦ.

Кроме того, в Степногорске Касым-Жомарт Токаев уделил время и простым жителям. Он пообщался с ними в одном из микрорайонов города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2009414-tokaev-lichno-nagradil-chempiona-zimney-universiady-2023-bekentaya-turlubekova-foto/