Токаев проверил работу ТЭЦ Степногорска (фото)

Касым-Жомарт Токаев посетил ТЭЦ Степногорска. Фото: Акорда

Глава государства посетил ТЭЦ города Степногорска - в ходе визита президента проинформировали о техническом состоянии оборудования и прохождении отопительного сезона в Акмолинской области, сообщается на официальном сайте Акорды.

Первая очередь теплоэнергообъекта была введена в эксплуатацию в 1966 году, ввод новых мощностей продолжался до 1989 года.

Как сообщил аким области Ермек Маржикпаев, в регионе действует одна ТЭЦ в г. Степногорске, также работают 663 котельных. Средний износ котельного оборудования достиг 50%, 9 теплоисточников эксплуатируется свыше 50 лет, менее 25 лет используется 637 котельных.

Тепловые сети в Степногорске изношены на 82%. После завершения отопительного сезона в Акмолинской области будет проведено техническое обследование всех тепловых сетей и котельного оборудования.

Заслушав доклад акима области, президент поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру детально проработать с акиматом пути решения проблем теплоснабжения Степногорска.

"Роман Васильевич, Вам надо с акиматом сесть и разработать алгоритм действий для решения этих проблем. Какая-та безысходность в этой ситуации у всех: владельцев, акимата, оператора. Считайте, что Вы мне доложили, теперь нужно заняться решением этого вопроса", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарту Токаеву также доложили об исполнении его поручения о строительстве ТЭЦ в Кокшетау. Как сообщил аким, совместно с правительством проводится работа по реализации проекта, принято решение об увеличении мощности ТЭЦ до 520 Гкал/час тепловой и 240 МВт электрической энергии.

Напомним, что президент Казахстана сегодня находится с рабочим визитом в Акмолинской области.

В ходе поездки глава государства уже успел посетить Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Это единственный в Казахстане вуз, осуществляющий подготовку кадров в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Также президент посетил завод по производству сельхозтехники и новый клинико-реабилитационный центр в Кокшетау.

Еще Токаеву продемонстрировали современные теплицы в Степногорске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2009399-tokaev-proveril-rabotu-tets-stepnogorska-foto/