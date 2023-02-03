Токаев посетил ультрасовременную сельскую поликлинику в Жамбылской области

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

В ходе рабочего визита в Жамбылскую область президент Касым-Жомарт Токаев посетил сельскую поликлинику, где ознакомился с деятельностью учреждения, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент ознакомился с деятельностью новой поликлиники села Сарыкемер Байзакского района.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что в недавно построенном медицинском учреждении на учете состоит 125 тысяч человек.

Сельская поликлиника ежедневно оказывает профилактическую, экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь. Поликлиника оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. Жителям района медицинские услуги оказывают более 260 врачей, средних и младших медицинских работников.

В ходе осмотра отделения функциональной диагностики главе государства продемонстрировали работу новейших аппаратов компьютерной томографии, цифрового рентгена и цифровой маммографии.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о развитии сферы здравоохранения Жамбылской области. В регионе в 2023-2024 годах запланировано строительство 30 медицинских объектов, на которые выделено ­­­­5,2 млрд тенге.

В прошлом году заработная плата медицинских работников увеличилась на 20-30 процентов. В этом году запланирован рост в таком же объеме.

В 2023 году в Казахстане в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", реализуемой по поручению президента, планируется строительство 309 объектов первичной медико-санитарной помощи, проведение капитального ремонта и реконструкции 12 центральных районных больниц.

Наряду с этим, национальным проектом предусмотрено оснащение организаций здравоохранения 575 единицами современного медицинского оборудования. В результате реализации вышеуказанных мероприятий в 2023 году специализированной медицинской помощью дополнительно будет обеспечено более 2,4 млн сельских жителей.

Также сегодня президент Касым-Жомарт Токаев посетил птицефабрику в Жамбылской области, пообщался со студентами в Таразе, возложил цветы к памятнику писателя Шерхана Муртазы, а также анонсировал выделение триллиона тенге на развитие кооперации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2008000-tokaev-posetil-ultrasovremennuyu-selskuyu-polikliniku-v-zhambylskoy-oblasti/