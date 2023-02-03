Токаев анонсировал выделение триллиона тенге на развитие кооперации

Касым-Жомарт Токаев встретился с фермерами Жамбылской области. Фото: Акорда

Глава государства в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область ознакомился с работой сельскохозяйственного производственного кооператива "Костобе-2019" в селе Талас Байзакского района, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президента проинформировали о ходе реализации программы "Ауыл аманаты", а также о проделанной работе по расширению объема пастбищных угодий и эффективному использованию сельскохозяйственных земель.

Программа, направленная на повышение доходов населения Жамбылской области, реализуется в регионе с 2019 года и уже принесла положительные результаты.

В рамках программы жителям 153 сельских округов Жамбылской области предусмотрена выдача кредитов на общую сумму 87,8 млрд тенге со ставкой 2,5 % до 2025 года.

В сельском округе Костобе в рамках пяти направлений пилотного проекта 256 жителям были выделены кредиты на сумму 886 млн тенге для развития бизнеса, в том числе для увеличения доходов семей за счет разведения скота, садоводства.

Кроме того, кооперативу "Костобе-2019" был предоставлен льготный кредит на приобретение сельхозтехники в лизинг. На сегодняшний день на балансе кооператива имеется 12 сельхозмашин и 401 гектар земли. В кооперативе состоят 175 человек, их число постепенно увеличивается. Члены кооператива занимаются выращиванием огородных культур, а также подготовкой кормов для животноводства.

В целом, для масштабирования программы "Ауыл аманаты" во всех регионах в 2023 году планируется выдать 11606 микрокредитов на общую сумму 52,4 млрд тенге, в том числе для Жамбылской области – 3,6 тысячи микрокредитов на 11,5 млрд тенге.

В рамках уточнения республиканского бюджета акиматами областей поданы дополнительные заявки на 2023 год (15090 микрокредитов на общую сумму 73,8 млрд тенге).

Президент побеседовал с фермерами, производящими сельскохозяйственную продукцию в кооперативе "Костобе-2019". Он отметил важность применения положительного опыта создания сельскохозяйственных кооперативов и в других регионах страны.

"Мы уделяем огромное внимание развитию сельского хозяйства. Первым документом, который я подписал после избрания президентом, стал Указ о концепции развития сельских территорий. Мы выделим 1 трлн тенге в ближайшие три года на развитие кооперации. Это большие деньги и их нужно использовать эффективно. Государство всегда будет поддерживать тружеников села", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что эта задача была включена в предвыборную программу и ход ее реализации будет на особом контроле Администрации президента.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 3 февраля, прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область. В рамках визита он посетил Дом студентов международного Таразского инновационного института имени Шерхана Муртазы, где побеседовал с преподавателями и студентами.

Также Касым-Жомарт Токаев посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2007989-tokaev-zayavil-o-vydelenii-trilliona-tenge-na-razvitie-kooperatsii-na-vstreche-s-fermerami-zhambylskoy-oblasti/