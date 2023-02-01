Токаеву рассказали о ситуации в экономике Казахстана и факторах инфляции

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает официальный Telegram-канал пресс-службы главы государства Aqorda.

Президент заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики за январь 2023 года.

Галымжан Пирматов проинформировал о ситуации в экономике Казахстана и деловой активности, факторах инфляции и принимаемых мерах по ее снижению, а также о состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность эффективной реализации денежно-кредитной политики и дальнейшего совершенствования функционирования валютного рынка.

Ранее глава Нацбанка рассказал о прогнозах касательно роста экономики на этот год. Он отметил, что инфляция достигнет пика в 2023 году.

Кроме того, Галымжан Пирматов, комментируя свою работу на посту главы Нацбанка, признал, что прошлый год был полон вызовов и непростых решений для него и для всей команды, и предположил, что не простым будет и нынешний год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2007606-tokaevu-rasskazali-o-situatsii-v-ekonomike-kazahstana-i-faktorah-inflyatsii/