Токаев: Выборы в мажилис – завершающий этап комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов

Здание мажилиса в столице. Фото: parlam.kz

Касым-Жомарт Токаев на заседании сената заявил, что новшество в виде перехода на смешанную модель формирования мажилиса и маслихатов повлияет на всю вертикаль представительной ветви власти в Казахстане, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Стартовавшая недавно избирательная кампания в мажилис и маслихаты станет завершающим этапом комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов.

Переход на смешанную модель формирования мажилиса и маслихатов имеет большое значение с точки зрения защиты интересов всех социальных групп. Это новшество окажет существенное влияние на всю вертикаль представительной ветви власти", — заявил Токаев.

Он добавил, что проведенные за последние годы политические преобразования в Казахстане стимулируют партийное строительство.

"В качестве промежуточного итога можно зафиксировать тот факт, что впервые за долгое время в стране официально зарегистрированы несколько новых партий. Это большой шаг вперед", — добавил Токаев.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании сената парламента. Он заявил о важной роли партий в формировании политической системы Казахстана и появлении узнаваемых политиков.

Президент отметил, что приверженность государственности в Казахстане должна быть выше любых политических интересов – при этом стране нужны ответственные политики.

Кроме того, он напомнил о принципах демократии и важности сохранения и укрепления независимости

Также Токаев выдвинул кандидатуру Ашимбаева на пост председателя сената. Позже депутаты сената единогласно поддержали его кандидатуру на пост главы сената.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2006839-tokaev-vybory-v-mazhilis-zavershayuschiy-etap-kompleksnoy-perezagruzki-klyuchevyh-gosudarstvennyh-institutov/