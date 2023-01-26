Президент: Все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев на заседании сената заявил, что в Казахстане не будет проявлений политического радикализма или экстремизма и политические силы должны осознавать свою ответственность за будущее страны, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Токаев заявил, что принцип "разные мнения, но единая нация" незыблем. При этом критика власти в Казахстане не должна быть огульной.

"Она (критика - прим. ред.) должна быть конструктивной. Любым проявлениям политического радикализма, экстремизма не будет места в нашей стране. Демократия – это в первую очередь ответственность за свои слова и действия. Мы все живем в одном общем доме. Поэтому каждый гражданин, любой общественный деятель, все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны.

Я обращаюсь ко всем соотечественникам: в условиях беспрецедентно сложной геополитической ситуации в мире только от нас самих, от нашего единства и сплоченности зависят мир и благополучие на нашей священной земле", — заявил президент.

Он добавил, что самое ценное – это независимость, которую нужно сохранять и укреплять. При этом Казахстан должен идти курсом конструктивных реформ.

Сегодня, 26 января, Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании сената парламента. Он заявил о важной роли партий в формировании политической системы Казахстана и появлении узнаваемых политиков.

Президент отметил, что приверженность государственности в Казахстане должна быть выше любых политических интересов – при этом стране нужны ответственные политики.

Глава государства добавил, что новшество в виде перехода на смешанную модель формирования мажилиса и маслихатов повлияет на всю вертикаль представительной ветви власти в Казахстане.

Кроме того, он напомнил о принципах демократии и важности сохранения и укрепления независимости

Также Токаев выдвинул кандидатуру Ашимбаева на пост председателя сената. Позднее депутаты сената единогласно поддержали его кандидатуру, выдвинутую президентом на пост главы сената.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2006838-prezident-vse-politicheskie-sily-dolzhny-osoznavat-svoyu-pryamuyu-otvetstvennost-za-buduschee-strany/