Токаев посетил Соколовский карьер в Костанайской области (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства посетил АО "Соколовско-Cарбайское горно-обогатительное производственное объединение" (ССГПО) и ознакомился с работой Соколовского карьера, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Основными видами деятельности предприятия являются открытая и подземная добыча железных руд, производство железорудных окатышей и концентрата, добыча и производство товарного доломита.

Касым-Жомарт Токаев на Соколовском карьере. Фото: akorda.kz

По итогам 2022 года было добыто 26 млн тонн руды, объем товарной продукции составил более 10 млн тонн.

На смотровой площадке карьера председатель правления ТОО "Евразийская группа" Серик Шахажанов презентовал президенту проекты по производству горячебрикетированного железа и автоматизированной системы управления карьера.

Главу государства также проинформировали о планах ССГПО по расширению экспорта продукции в Европу.

Соколовский карьер. Фото: akorda.kz

Президент отметил, что горнодобывающий сектор является одним из ключевых двигателей роста отечественной экономики, и поблагодарил работников предприятия за вклад в развитие отрасли, пожелав им успехов в работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2006257-tokaev-posetil-sokolovskiy-karer-v-kostanayskoy-oblasti-foto/