"Очень плохо обстоит дело": Токаев о состоянии теплосетей в стране

Место прорыва теплотрассы в Рудном. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Костанайскую область ознакомился с последствиями прорыва теплотрассы в Рудном, передает пресс-служба президента в Telegram.

Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Костанайскую область в первую очередь ознакомился с последствиями прорыва теплотрассы в Рудном и заслушал доклад руководства региона о проведении восстановительных работ.

"В целом, конечно, теплосети и по стране, и по данной области находятся в аварийной ситуации, очень плохо обстоит дело. Поручаю правительству, начиная с сегодняшнего дня, и, особенно, в весенне-летний период очень тщательно готовиться к зиме. Это приоритетная работа, потому что так долго продолжаться не может. Изношенность сетей очень высокая: 70, 80, в некоторых местах до 90 процентов. Этим надо заниматься", – поручил глава государства.

Авария на теплотрассе в Рудном произошла два дня назад, 19 января, в 10 часов 30 минут. По информации СМИ, из-за этого без воды остались 24 капитальных дома, 59 частных домов, юрлица – 16 строений.

В целом аварии на теплосетях за последние месяцы участились.

В том же Рудном в конце ноября прошлого года в результате прорыва трубопровода десятки многоэтажных домов остались без тепла. Позже прорыв устранили.

В декабре из-за аварии одну из улиц города затопило водой из-за аварии. Соответствующие кадры появились в Сети. А 9 декабря произошел прорыв на тепловых сетях в двух микрорайонах Актау. Часть города осталась без тепла.

А в этом году в Алматы на территории одного из ЖК прорвало теплотрассу. Инцидент произошел ночью.

Наибольший же резонанс вызвала авария на теплосетях в Экибастузе. 27 ноября прошлого года стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС. При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно. 7 декабря, по официальным данным, все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2006247-ochen-ploho-obstoit-delo-tokaev-o-sostoyanii-teplosetey-v-strane/