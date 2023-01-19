Токаев обратился к депутатам мажилиса, который сегодня был распущен

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей официальной странице в Instagram поблагодарил депутатов мажилиса за их плодотворную работу. Ранее он подписал указ о роспуске нижней палаты парламента.

"Выражаю благодарность депутатам мажилиса парламента седьмого созыва за плодотворную работу по законодательному обеспечению курса на строительство Справедливого Казахстана, решение актуальных социально-экономических проблем страны, активное участие в проведении политических и экономических реформ, продуктивные усилия по обеспечению общественной стабильности и верховенства закона.

Депутаты мажилиса проявили высокий профессионализм, ответственность перед гражданами и подлинный патриотизм", – написал Токаев.

Сегодня днем Акорда опубликовала указ президента, в соответствии с которым мажилис, нижняя палата казахстанского парламента, был распущен. Связано это со внеочередными выборами депутатов мажилиса, которые пройдут в марте.

После подписания указов Токаев сделал заявление, обратившись к гражданам.

Парламент – название высшего представительного и законодательного органа в странах с наличием системы властей. В Казахстане парламент двухпалатный – он состоит из сената (высшая палата) и мажилиса (нижней палаты).

Одна из функций парламента, законодательная, заключается в следующем.

Согласно статье 61 Конституции РК, закон, принятый большинством голосов от общего числа депутатов мажилиса, передается в сенат, где рассматривается не более шестидесяти дней. Мажилис вправе в целом отклонить проект закона большинством голосов от общего числа депутатов. Отклоненный законопроект считается непринятым и возвращается инициатору.

Закон, одобренный большинством голосов от общего числа депутатов сената, в течение десяти дней представляется президенту на подпись. При этом, если сенат не одобрит закон в целом или отдельные его статьи, то закон возвращается в мажилис. Кроме того, сенат вправе предложить мажилису новую редакцию отдельных статей закона.

Напомним, 14 января в стране прошли выборы в сенат. В минувший понедельник были оглашены их итоги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2006043-tokaev-obratilsya-k-deputatam-mazhilisa-kotoryy-segodnya-byl-raspuschen/