Токаев принял нового управляющего МФЦА Рената Бектурова

Касым-Жомарт Токаев и Ренат Бектуров. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял управляющего международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова, передает официальный сайт Акорды.

Президент был проинформирован о планах МФЦА по развитию финансового рынка, рынков капитала и финансовых услуг.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по активизации работы международного финансового центра "Астана". В частности, поручено всесторонне содействовать в привлечении иностранных инвестиций, развивать новые финансовые инструменты и способствовать в устойчивом развитии экономики страны.

Напомним, на прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым назначил Рената Бектурова на должность управляющего МФЦ "Астана". Он сменил на этой должности Кайрата Келимбетова.

Согласно информации на сайте Astana International Exchange (AIX), Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) – это финансовый хаб для стран Центральной Азии, республик Кавказа, стран Ближнего Востока и Европы.

Действующее право МФЦА основано на принципах, законодательстве и прецедентах права Англии и Уэльса и (или) стандартах ведущих мировых финансовых центров.

Основная цель МФЦА – развитие ликвидного и сбалансированного рынка капитала с предоставлением широкого перечня финансовых инструментов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2004685-tokaev-prinyal-novogo-upravlyayuschego-mftsa-renata-bekturova/