Чемпионат мира по шахматам в Алматы: Токаев направил поздравление

Шахматы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев поздравил участников чемпионата мира по шахматам среди мужчин и женщин по рапиду и блицу, который в эти дни проходит в Алматы. Поздравление президента приводится в сообщении Акорды в Telegram.

Касым-Жомарт Токаев направил поздравление участникам чемпионата мира по шахматам среди мужчин и женщин по рапиду и блицу по случаю открытия мирового первенства в Алматы.

Для участия в этом знаковом событии в мире шахмат в Казахстан съехались лучшие спортсмены из более чем 50 государств.

"Выражаю признательность руководству Международной шахматной федерации за содействие в проведении данного турнира в Казахстане. Такие престижные соревнования, безусловно, придают мощный импульс популяризации шахмат в нашей стране. Сегодня казахстанские шахматисты добиваются высоких результатов как на детских, так и на взрослых чемпионатах мира и Азии. Их успехи вдохновляют подрастающее поколение заниматься интеллектуальными видами спорта, ставить и достигать большие цели.

Мы продолжим последовательное развитие шахмат в Казахстане и готовы к плодотворному сотрудничеству с Международной шахматной федерацией. Это в полной мере соответствует нашей стратегической задаче по укреплению человеческого потенциала и формированию интеллектуальной нации. Желаю всем участникам турнира ярких впечатлений и красивых побед!" – говорится в поздравлении.

Сегодня утром Казахстанская федерация шахмат сообщила, что в Алматы прибыл действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Он станет одним из участников ЧМ по шахматам, который пройдет с 25 по 30 декабря в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2002963-chempionat-mira-po-shahmatam-v-almaty-tokaev-napravil-pozdravlenie/