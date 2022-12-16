Токаев поздравил казахстанцев с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с Днем независимости. Поздравление главы государства опубликовано на официальном сайте Акорды.

Ниже приводим полный текст поздравления Токаева.

"Дорогие соотечественники!

16 декабря 1991 года – великая дата в истории нашей страны. Она символизирует воплощенную в реальность мечту предков о суверенном государстве.

День независимости приобрел особый смысл. Наша святая обязанность – чтить память о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа. Их самоотверженная любовь к родине – пример для сегодняшнего и будущих поколений.

Обращаясь к знаковым событиям в многовековой истории нашей государственности, укрепляя консолидирующие общенациональные ценности, мы тем самым высоко поднимаем знамя нашей независимости.

Независимость – это высочайшее достояние, мы все обязаны беречь ее как зеницу ока. Защита суверенитета и территориальной целостности страны – наш священный долг.

Нынешний год стал переломным для нашего государства. Мы столкнулись с беспрецедентными внутренними и внешними вызовами, но благодаря единству и сплоченности уверенно преодолеваем все испытания.

Запустив масштабные политические и экономические реформы, мы вступили в новый этап модернизации страны. Успех этих начинаний зависит от каждого из нас.

Дальнейшее успешное развитие нашего государства – главная задача, стоящая перед нами. Для ее выполнения мы должны упорно трудиться. Только так Казахстан станет сильным государством.

От всего сердца поздравляю вас с Днем независимости!

Желаю соотечественникам крепкого здоровья и благополучия!

Пусть процветает наш общий дом – Казахстан!

Пусть будет вечной наша священная независимость!" — сказал президент.

16 декабря 1991 года Верховный совет Казахстана принял закон о Независимости и государственном суверенитете Республики. После распада СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней из союза на постсоветском пространстве, провозгласившей свой государственный суверенитет.

В этом году День независимости потерял статус национального праздника и вошел в список государственных праздников. Поэтому количество праздничных выходных в декабре сократилось.

Соответственно, в этом году в честь Дня независимости казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: 16 декабря — праздничный выходной, 17 и 18 декабря — обычные выходные. Первый рабочий день — 19 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2001820-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-nezavisimosti/