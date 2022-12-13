Токаев встретился с одним из богатейших людей планеты

Касым-Жомарт Токаев и Гаутам Адани. Фото: akorda.kz

Глава государства принял президента компании Adani Group Гаутама Адани. В ходе встречи были рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов, сообщает официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы индийского мультинационального конгломерата Adani Group по развитию транспортной инфраструктуры в регионе. Президент отметил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных направлений и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут.

В свою очередь Гаутам Адани рассказал Касым-Жомарту Токаеву о заинтересованности компании в установлении сотрудничества с казахстанской стороной и в других важнейших секторах экономики, таких как энергетика, нефтехимия и возобновляемые источники энергии.

Как рассказали в пресс-службе АО "НК "KAZAKH INVEST", Adani Group — индийский конгломерат, основанный в 1988 году Гаутамом Адани. Конгломерат состоит из 7 публично-зарегистрированных компаний, охватывающих энергетику, морские порты и логистику, горнодобывающую промышленность и добычу полезных ископаемых, газ, а также аэропорты, центры обработки данных и т.д. Компания имеет свои предприятия и филиалы в 70 странах мира, годовой доход - 25 млрд долларов.

Основатель и владелец компании Гаутам Адани является самым богатым человеком в Азии и 3-м богатейшим человеком в мире. Согласно данным Bloomberg, его состояние оценивается в 125 млрд долларов, а по информации Forbes - 134 млрд долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2001355-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-adani-group-gautamom-adani/