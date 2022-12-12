Токаев: Многие прямо говорят, что власти не слышат народ и саботируют политику президента

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что казахстанцам приходится писать обращения в администрацию президента, потому что в госорганах они не находят ответы на свои вопросы – многие прямо заявляют, что власти саботируют политику президента, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что в Казахстане следует организовать системную работу с массой обращений казахстанцев – только в этом году поступило более 1,5 млн обращений о проблемах граждан.

"Для упрощения подачи обращений в государственные органы запущена система E-Otinish.

Как показывает анализ, граждане вынуждены писать в администрацию президента, не находя ответы на свои вопросы. Многие прямо говорят, что власти на местах не хотят слышать народ, саботируют политику президента.

Поэтому все госорганы должны работать с обращениями с особой ответственностью", – заявил Токаев.

Он добавил, что концепция "Слышащего государства" должна быть в приоритете – государство должно эффективно реагировать на сигналы.

При этом, по словам Токаева, многие люди используют соцсети "в угоду личных интересов".

"К сожалению, государственные органы ведутся на это, что зачастую приводит к нерациональному использованию имеющихся ресурсов. При этом не решаются залежавшиеся проблемы", - заявил президент.

Ранее глава государства рассказал, на чем должна быть сосредоточена кадровая политика страны.

Также сегодня, выступая на расширенном заседании кабмина, Касым-Жомарт Токаев заявил о формальном подходе со стороны госорганов к исполнению его поручений. Президент указал на необходимость повышения исполнительской дисциплины.

Еще Касым-Жомарт Токаев заявил о трансформации канцелярии премьер-министра в Казахстане.

Будьте в курсе событий с Чемпионата мира по футболу с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2001156-tokaev-mnogie-pryamo-govoryat-chto-vlasti-ne-slyshat-narod-i-sabotiruyut-politiku-prezidenta/