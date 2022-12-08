Токаев встретился с новоизбранным главой Верховного суда

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Асламбеком Мергалиевым. Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел сегодня встречу с новоизбранным председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым, передает .

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития судебной системы.

Председатель Верховного cуда поделился своим видением концептуальных направлений совершенствования судебной системы с целью обеспечения верховенства права и повышения доверия к судам.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы, обозначенных в его послании народу Казахстана.

Напомним, депутаты сената на сегодняшнем пленарном заседании поддержали кандидатуру Асламбека Мергалиева на должность председателя Верховного суда. На данном посту Мергалиев сменил Жакипа Асанова, занимавшего эту должность с 2017 года.

На официальном сайте Актюбинского областного суда сообщается, что Асламбек Амангельдинович Мергалиев родился 2 апреля 1972 года в селе Каракудук Иртышского района Павлодарской области.

Асламбек Мергалиев. Фото: Facebook / Асламбек Мергалиев

В 1999 году окончил Стамбульский государственный университет, получил специальность юриста. В судебной системе работает с 2001 года. Профессиональную трудовую деятельность начал с должности главного специалиста Павлодарского областного суда.

С 2003 по 2007 год работал судьей Павлодарского городского суда Павлодарской области.

С 2007 по 2008 год занимал должность председателя специализированного административного суда города Экибастуза Павлодарской области.

С 2008 по 2012 год – председатель Экибастузского городского суда Павлодарской области.

С 2012 года по 2014 год работал в должности председателя суда № 2 Павлодара.

В 2014 году назначен председателем апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Северо-Казахстанского областного суда.

С 2015 по 2020 год занимал должность председателя Костанайского областного суда.

В декабре 2020 года и до настоящего назначения занимал должность председателя Актюбинского областного суда.

За безупречную службу отмечен почетными грамотами Ассамблеи народа Казахстана, председателя Верховного суда РК, председателя Союза судей РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2000756-tokaev-vstretilsya-s-novoizbrannym-glavoy-verhovnogo-suda/