Выступили Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген и другие звезды: Токаев посетил концерт (фото)

Димаш Кудайберген. Фото: пресс-служба президента РК

После церемонии инаугурации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил концерт отечественных мастеров искусств. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в своем официальном Telegram-канале.

На сцене центрального концертного зала «Қазақстан» выступили известные певцы Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген, Рухия Байдукенова, Алишер Каримов, Биржан Хасангалиев, Ушкын Жамалбек, Тамара Асар, а также солисты театра «Астана Балет», танцевальные коллективы «Contrast», «Terra» и другие деятели искусства.

Напомним, сегодня прошла церемония инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На ней присутствовал Нурсултан Назарбаев.

После мероприятия глава государства подписал ряд указов. В частности, о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов, о Концепции развития сельских территорий на 2023-2027 годы и другие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1999081-vystupili-roza-rymbaeva-dimash-kudaybergen-i-drugie-zvezdy-tokaev-posetil-kontsert-foto/