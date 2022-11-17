"Это неправда": Жамаубаев о выделении партии Amanat 1 млрд долларов в год

Ерулан Жамаубаев. Фото: официальный сайт Министерства финансов РК

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах сената опроверг информацию о финансировании партии Amanat в размере 1 млрд долларов в год , передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что по финансированию партии власти в открытых источниках значится сумма в размере 1 млрд долларов в год. В этой связи они поинтересовались, насколько информация соответствует действительности.

"Это неправда. Информация по финансированию партий у нас полностью есть, не только по Amanat, но и по всем партиям, которые представлены в мажилисе. Есть определенные расчеты, принятые законом. Исходя из них, выделяются средства. В целом сумма где-то около 8 млрд (тенге - прим.ред.) на все три партии за год. В республиканском бюджете есть это", - ответил глава Минфина Ерулан Жамаубаев.

Напомним, что сегодня в кулуарах сената глава Минфина высказался о покупке у России 4,2% доли в Евразийском банке развития (ЕАБР), а также рассказал, сколько зарабатывают казахстанские министры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1997598-eto-nepravda-zhamaubaev-o-vydelenii-partii-amanat-1-mlrd-dollarov-v-god/