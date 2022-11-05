Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана

Касым-Жомарт Токаев и Бейбут Атамкулов. Фото: Акорда

Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречи с двумя нашими послами – в Узбекистане и Австрии. Выдержку обеих встреч представила Акорда на своем официальном сайте.

Одним из тех, кого принял президент, стал вновь назначенный посол Казахстана в Республике Узбекистан Бейбут Атамкулов.

В ходе беседы глава государства подчеркнул важность дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзнических отношений, а также укрепления добрососедства между двумя странами. Президент обратил внимание на необходимость эффективной реализации ранее достигнутых на высоком уровне договоренностей.

Также глава государства принял вновь назначенного посла Казахстана в Австрийской Республике, постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене Алибека Бакаева.

Касым-Жомарт Токаев и Алибек Бакаев. Фото: Акорда

На встрече президент отметил необходимость наращивания связей с Австрией и профильными международными организациями. По его словам, Казахстан придает особое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Австрийской Республикой.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед дипломатами ряд конкретных задач по дальнейшему укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-партнерами в двустороннем и многостороннем форматах.

Ранее в Акорде состоялась церемония подписания шести законов, принятых по итогам июньского референдума.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1995871-tokaev-prinyal-vnov-naznachennyh-poslov-kazahstana/