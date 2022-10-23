Токаеву предлагали покинуть Акорду во время январских беспорядков, рассказал Кошанов

Ерлан Кошанов и Нартай Аралбайулы. Кадр из видео: Youtube / NartayAralbyuli

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в интервью Нартаю Аралбайулы рассказал, что происходило в кабинете президента Касым-Жомарта Токаева во время январских беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист поинтересовался у спикера мажилиса, как во время январских событий работал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Как напомнил ведущий, тогда люди видели, что въезд в Акорду был заблокирован, и там дежурили военные.

В ответ Кошанов, на тот момент еще возглавлявший Администрацию президента, сообщил, что тогда главной целью организаторов беспорядков была Акорда.

События, которые происходили в регионах и Алматы, были, по его словам, направлены на то, чтобы запугать народ и президента и таким образом заставить его сложить с себя полномочия.

"Мы все это понимали. Вы спрашиваете о режиме дня – мы днем и ночью были рядом с президентом, работали. Президент был на рабочем месте. Можно сказать, что мы не покидали своего рабочего места, так как каждые три часа проходило заседание штаба под руководством главы государства: в час ночи, в три часа ночи проходили заседания, последнее – в шесть утра.

Президент лично следил за ситуацией, где и как складывается обстановка, где она обостряется, где есть угрозы, и принимал соответствующие решения. Конечно, это было очень тяжелое время. Передать словами это невозможно. Было трудно и президенту: народ ждал от него решений. И тогда он сделал свое обращение, и ситуация начала меняться", – рассказал председатель мажилиса.

Он также вспомнил, что президенту в тот период поступали различные предложения, в том числе чтобы он покинул страну.

"Расскажу об одном случае, свидетелем которого я был. Когда в Алматы и регионах проходили беспорядки, сотрудник Охраны президента – это же их работа – зашел и доложился: "Господин президент, есть риск нападения на Акорду, нам нужно вас перевести в другое безопасное место".

Я тогда увидел Касым-Жомарта Токаева с другой стороны. Он встал и громко сказал: "Я никуда не пойду. Что бы ни произошло, буду здесь". Ничего больше не стал говорить и прогнал охранника. Я тогда стал свидетелем твердости, смелости и непоколебимости президента", – отметил Кошанов.

В середине этой недели Токаев, выступая перед общественностью Алматинской области, затронул тему январских беспорядков. Эти события он назвал позорными для репутации страны и призвал "не героизировать бандитов".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1994097-tokaevu-predlagali-pokinut-akordu-vo-vremya-yanvarskih-besporyadkov-rasskazal-koshanov/