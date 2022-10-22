"Ему посвящены замечательные песни и стихи": Токаев о флаге Казахстана

Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 22 октября, в Акорде Касым-Жомарт Токаев вручил награды казахстанцам, внесшим вклад в развитие страны. Выступая с речью, глава государства заявил, что государственный флаг – это символ, сплачивающий всех граждан страны, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

"Государственный флаг – это символ, сплачивающий всех граждан страны, объединяющий их во имя общего дела.

Флаг, высоко парящий в небе нашей страны, поднятый в Организации Объединенных Наций, является нашей общей гордостью. Небесно-голубое знамя Казахстана побывало в космосе, оно реет на высочайших вершинах. Нашему флагу посвящены замечательные песни и стихи, которые вдохновляют каждого гражданина, который слушает эти произведения.

Наши спортсмены поднимают наш флаг и исполняют наш национальный гимн на международных соревнованиях. Их особое уважение к нашему голубому стягу отмечают во всем мире. Это признак подлинного патриотизма. Истинную любовь к Родине испытывает каждый наш соотечественник", — сказал Токаев.

Вместе с этим Касым-Жомарт Токаев заявил, что отныне никто не сможет запретить вывешивать наш флаг в общественных местах.

Кроме того, президент отметил, что возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный "возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1993920-emu-posvyascheny-zamechatelnye-pesni-i-stihi-tokaev-o-flage-kazahstana/