Токаев: Возрождение Дня Республики – очень важный исторический шаг

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Во время торжественной церемонии вручения государственных наград и премий в Акорде Касым-Жомарт Токаев заявил, что возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух народа и укрепить государственность, об этом говорится в официальном Telegram-канале главы государства "Борт №1".

"На состоявшемся в Улытау Национальном курултае я предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Инициатива отмечать его как главный праздник Казахстана получила всенародную поддержку, были внесены поправки в соответствующий закон", - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что с этого года День Республики стал государственным праздником.

"Теперь мы вместе будем по-новому отмечать этот праздник. Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность", - подчеркнул глава государства.

По его словам, этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности",

"Как известно, слово "республика" в переводе с латинского языка означает "общее дело". Иными словами, Республика созидается благодаря общими усилиями ответственных за свои дела граждан. А граждане – это опора государства. Без граждан не будет и государства", - добавил Токаев.

Как сказал президент, День Республики, как главный национальный праздник, должен стать поистине всенародным.

"Я вижу, с каким воодушевлением граждане восприняли идею Дня Республики", – добавил он.

Токаев отметил, что во всех регионах состоятся торжественные концерты, научные конференции, творческие конкурсы, спортивные состязания, будут организованы патриотические, волонтерские и благотворительные акции.

"Мы должны наполнить этот праздник глубоким идеологическим содержанием и практической значимостью. Нам нужны общенациональные инициативы, которые бы максимально отражали дух и смысл Дня Республики", – подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня, 22 октября, в канун национального праздника Дня Республики указом президента за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы между народами, активную общественную деятельность группа граждан награждена госнаградами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1993915-tokaev-vozrozhdenie-dnya-respubliki-ochen-vazhnyy-istoricheskiy-shag/