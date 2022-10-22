Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В ходе церемонии вручения государственных наград и премий президент Касым-Жомарт Токаев ответил на заявления о том, что "Казахстан случайно обрел свободу", сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Казахская мудрость гласит: "Без суверенитета не будет и народа". Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто "Казахстан случайно обрел свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость". Так могут говорить только люди, которые не способны правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время", — заявил президент.

Токаев отметил, что путь к суверенитету был долгим.

"В действительности наш народ много лет шел по священному пути к суверенитету. Самые авторитетные представители народа, интеллигенция сделали все возможное, чтобы сохранить национальное самосознание. Издавались выдающиеся художественные произведения, поднимающие дух людей. Устремленность нашего народа к свободе ярко проявилась во время декабрьских событий", — подчеркнул глава государства.

Декларация о суверенитете стала результатом общих многолетних усилий всего народа, считает Токаев.

"Конечно, пойти на такой шаг было непросто. Учитывая политическую, социальную и демографическую ситуацию той эпохи, это был очень смелый шаг. Декларация о суверенитете – победа смелости и дипломатии, разума и терпения. Очень скоро мы почувствовали силу этого исторического документа. Мы обновили устои общества и устремились к новым вершинам. Пережив непростой переходный период, Казахстан пошел по пути построения сильной государственности", — заключил президент.

В ходе выступления Токаев также отметил, что возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух народа и укрепить государственность.

Еще президент объяснил, какая идеология нужна Казахстану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1993914-tokaev-otvetil-na-zayavleniya-o-tom-chto-kazahstan-sluchayno-obrel-svobodu/