Токаев встретился с журналистом Жабалом Ергалиевым

Президент Касым-Жомарт Токаев и Жабал Ергалиев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял писателя, журналиста, а также общественного деятеля страны Жабала Ергалиева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В публикации пресс-службы президента отмечается, что на встрече обсуждался ряд актуальных вопросов общественной жизни.

Подчеркивается, что Жабал Ергалиев высказал свою поддержку реформам, осуществляемым по инициативе президента.

Напомним, 21 октября президент Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочим визитом Жетысускую область, где встретился с общественностью.

На мероприятии глава государства сообщил, что в области выявили 100 тысяч гектаров неиспользуемых земель, а также высказался о состоянии здравоохранения в регионе.

Кроме того, президент поручил Минэкологии заняться озеленением берега Балхаша и анонсировал открытие крупного зарубежного вуза в Талдыкоргане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1993823-tokaev-vstretilsya-s-zhurnalistom-zhabalom-ergalievym/