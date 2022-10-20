Токаев назвал Жетысу примером единства и многообразия

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Глава государства на сегодняшней встрече с общественностью в Жетысуской области назвал регион примером единства и многообразия, а также высказался о текущей ситуации в мире, передает официальный Telegram пресс-службы Акорды "Борт N1".

"Испокон веков благословенная земля Жетысу была местом взаимопроникновения различных культур и традиций. И сегодня область Жетысу воплощает на деле наш фундаментальный принцип "Единство в многообразии", который стал неотъемлемой частью нашего культурного кода. Это наше бесценное богатство и стратегическое преимущество.

Сегодня мир вступил в период высокой геополитической турбулентности и беспрецедентных глобальных вызовов. Множатся конфликты и войны, критически усиливается недоверие между странами. В таких сложных реалиях особое значение приобретает единство нашего народа, укрепление согласия и стабильности в обществе.

Это главное условие дальнейшего прогресса нашей страны, а также сохранения территориальной целостности Казахстана, обеспечения безопасности нашей страны", - сказал Токаев.

Напомним, глава государства прибыл в Жетысускую область с рабочим визитом.

На встрече он заявил, что индустриальная зона Талдыкоргана может стать площадкой для релокации зарубежных компаний. Также поручил Минэкологии заняться озеленением береговой линии Балхаша и затронул множество других важных вопросов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1993541-tokaev-nazval-zhetysu-primerom-edinstva-i-mnogoobraziya/