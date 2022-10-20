Токаев предложил промзону Талдыкоргана для релокации зарубежных компаний

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Жетысускую область. Во время встречи с общественностью региона он заявил, что расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний, передает официальный Telegram-канал главы государства "Борт №1".

"В целом, нашей стране крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, последовательно развивая переработку. Санкционное противостояние в мире открывает в этом плане новые уникальные возможности", — сказал Токаев.

По его словам, для ускорения темпов развития сельскохозяйственного сектора региона следует усилить работу по привлечению крупных инвесторов.

"Расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний", — подчеркнул президент.

Как сказал глава государства, упор следует сделать на производство и продвижение готовых продовольственных товаров.

"Целесообразно использовать транзитные возможности региона для создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья из соседних стран для его последующего реэкспорта", — отметил глава государства.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Жетысуской области также высказался о строительстве лаборатории на "Хоргосе" для увеличения экспорта в Китай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1993529-tokaev-predlozhil-industrialnuyu-zonu-taldykorgana-dlya-relokatsii-zarubezhnyh-kompaniy/