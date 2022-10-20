100 тысяч гектаров неиспользуемых земель выявили в Жетысуской области

Вид на поле. Иллюстративное фото: NUR.KZ

Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Жетысуской области сообщил, что в области выявлено 100 тысяч гектаров неиспользуемых земель, передает Telegram пресс-службы Акорды "Борт N1".

"Благодатная и щедрая земля Жетысу, богатая водными ресурсами и плодородной почвой, – настоящий подарок для аграриев. Нужно только правильно все это использовать.

По моему поручению в этом году правительством возращено в собственность государства порядка пяти миллионов гектаров неиспользуемых земель. Эта работа позволит решить проблему дефицита пастбищных угодий вблизи сел. Очень важно, чтобы возращенные земли были справедливо распределены между аграриями. Эта мера станет важным шагом на пути строительства справедливого общества.

На сегодняшний день по области выявлено 100 тысяч гектаров неиспользуемых земель, половина из которых возращена в собственность государства. Земля – богатство и достояние народа. Акимам следует держать этот вопрос на личном контроле", - сказал Токаев.

Сегодня, 20 октября, президент прибыл с рабочим визитом в Жетысускую область. Глава государства высказался о развитии региона в сахарной отрасли, а также сравнил область с Нидерландами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1993525-nuzhno-pravilno-vse-eto-ispolzovat-tokaev-o-zemelnom-potentsiale-zhytysuskoy-oblasti/