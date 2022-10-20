Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жетысускую область

Талдыкорган. Фото: instagram.com/taldykorganec.insta

Сегодня, 20 октября, началась рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Жетысускую область, передает официальный Telegram-канал главы государства "Борт №1".

"Сегодня началась рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в область Жетысу", – говорится в сообщении Акорды.

Напомним, вчера, 19 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал с рабочим визитом в Алматинской области. Глава государства встретился с общественностью региона, в ходе которой высказался о развитии областного центра – Кунаева.

Президент подчеркнул, что перенос областного центра позволит реализовать план по созданию рабочих мест, увеличению жилого фонда, развитию инфраструктуры, озеленению и благоустройству улиц.

Кроме того, Токаев в ходе рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с проектом G4 City.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1993518-tokaev-pribyl-s-rabochey-poezdkoy-v-zhetysuskuyu-oblast/