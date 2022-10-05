Токаев пообщался с рабочими Павлодарского алюминиевого завода (фото)

Касым-Жомарт Токаев с рабочими. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 5 октября, посетил Павлодарский алюминиевый завод, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент ознакомился с деятельностью Павлодарского алюминиевого завода. Руководитель предприятия Роман Романов представил главе государства готовую продукцию, выпускаемую предприятиями металлургического кластера региона. Это различные переделы – от глинозема, первичного алюминия до алюминиевых радиаторов и автомобильных дисков. АО "Алюминий Казахстана" обеспечивает стабильной работой и социальным пакетом почти 8 тысяч человек и их семьи.

Касым-Жомарт Токаев на заводе. Фото: akorda.kz

Затем председатель правления Евразийской группы Серик Шахажанов рассказал Касым-Жомарту Токаеву о реализации экологической стратегии, которая предусматривает поэтапное сокращение выбросов промышленных предприятий ERG. До 2030 года планируется снизить объем выбросов твердых веществ на 50 тысяч тонн (на 57 %). На заводах и ТЭЦ заменят фильтры, построят золоулавливающие установки, реализуют проекты по декарбонизации. Евразийская группа также планирует в ближайшие 3 года высадить 420 тысяч деревьев, причем больше половины из них – в Павлодарской области. Кроме того, дополнительно компанией направлен 1 млрд тенге на восстановление лесов после пожаров в Костанайской области.

Президент также был проинформирован о реализации социальных обязательств компании, инициативы "Бюджет народного участия" в регионах, повышении социальную сознательности и проактивности местных жителей, создании условий для новаторской деятельности и других проектов по социальной ответственности бизнеса.

Касым-Жомарт Токаев с рабочими. Фото: akorda.kz

Затем Глава государства тепло побеседовал с трудовым коллективом АО "Алюминий Казахстана". Касым-Жомарт Токаев отметил важность исполнения со стороны акционеров всех социальных обязательств.

"Вы работаете на очень важном предприятии, которое является флагманом индустрии Республики Казахстан. Только что я посмотрел презентации. Я знаком с деятельностью вашего предприятия. Знаю, как люди здесь трудятся и какую продукцию выпускают. Она нужна Республике Казахстан, пользуется хорошим спросом за рубежом. Руководство предприятий группы ERG уделяет очень большое внимание решению социальных вопросов, реализации социальных программ и строительству соответствующих объектов. В этом плане мы всегда поддерживаем. Хочу пожелать вам успехов", – сказал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1991276-tokaev-poobschalsya-s-rabochimi-pavlodarskogo-alyuminievogo-zavoda-foto/