Токаев о президентских выборах: Налицо оживление внутриполитического поля

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время поездки в Павлодарскую область заявил, что избирательная кампания в стране набирает обороты, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "Борт №1".

"После объявления президентских выборов прошло достаточно времени для подготовки. Сегодня мы видим, что избирательная кампания набирает обороты. Выдвигаются кандидаты, проявляют активность партии и общественные движения. Налицо оживление внутриполитического поля", – сказал Токаев.

Он заявил, что Казахстан вступил в новый электоральный цикл, который обеспечит перезапуск всех ключевых политических институтов.

"Как вы знаете, я отказался от поста председателя крупнейшей в стране партии Amanat. В результате конституционной реформы был введен запрет президенту состоять в партии на период своих полномочий", – добавил он.

Напомним, сегодня, 5 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Павлодарскую область с рабочим визитом. На встрече в общественностью он заявил, что в целях развития региона необходимо наладить авиасообщение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1991235-tokaev-o-prezidentskih-vyborah-nalitso-ozhivlenie-vnutripoliticheskogo-polya/