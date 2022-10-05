Токаев рассказал, от кого он будет баллотироваться на предстоящих выборах

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Павлодарской области высказался о том, от какой платформы планирует баллотироваться в президенты. Его речь приводит официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

"Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно: ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации", – сказал Токаев.

По мнению президента, все это говорит о существенно возросшей за три с половиной года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований.

"Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений", – отметил президент.

Токаев также подчеркнул, что важно обеспечить проведение электоральной кампании в строгом соответствии с законодательством.

"Как глава государства я гарантирую, что президентские выборы пройдут честно, открыто и справедливо", – добавил он.

Также в ходе своего визита в Павлодарскую область Токаев высказался о проблемах экологии и транспорта в регионе, а также об известных уроженцах области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1991234-tokaev-budet-pravilnym-esli-ya-poydu-na-vybory-ot-shirokoy-koalitsii-obschestvenno-politicheskih-sil/