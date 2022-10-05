"Прямая ответственность акимов": Токаев о старте отопительного сезона

Батарея. Иллюстративное фото: Yaroslav Litun / Getty Images

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Павлодарской области. В рамках мероприятия президент высказался о состоянии коммунальных сетей в регионе, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Состояние коммунальных сетей – это системная проблема, которая зрела годами и стала следствием неправильной тарифной политики. В целом, нужно находить баланс между необходимостью сдерживать тарифы и потребностью в инвестициях в инфраструктуру. Это базовый принцип", — подчеркнул глава государства.

Сборы на инвестиции должны расходоваться только на эти цели, а не превращаться в источник необоснованной прибыли для собственников, предупредил Токаев.

"В послании я поручал перейти к новой тарифной политике на монопольных рынках "Тариф в обмен на инвестиции". Жду от правительства конкретных результатов в этом направлении. Сейчас главное, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел в штатном режиме – это прямая ответственность акимов всех регионов", — заявил президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался об экологической обстановке в Павлодарской области, а также о развитии авиасообщения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1991233-pryamaya-otvetstvennost-akimov-tokaev-o-starte-otopitelnogo-sezona/