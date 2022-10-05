Токаев назвал Иманбека послом казахстанской культуры за рубежом

Иманбек. Фото: instagram.com/imanbekmusic

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время поездки в Павлодарскую область заявил, что творчество Иманбека Зейкенова находит почитателей среди молодежи по всему миру, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "Борт №1".

"Сила нашей страны заключена в людях, в их энергии, знаниях и патриотизме. Именно поэтому человекоцентричность стала ключевым измерением нашей государственной политики. Мы должны уделять особое внимание интересам простого человека, формированию нового образа страны, привлекательного в глобальном масштабе", – сказал президент Казахстана.

По словам главы государства, огромный вклад в продвижение и модернизацию национальной культуры за рубежом вносят представители новой казахстанской "культурной волны" из Павлодарской области.

"Ценители классического искусства наслаждаются голосом Марии Мудряк, исполняющей арии на лучших оперных сценах Европы. Популярная музыка обладателя "Грэмми" Иманбека Зейкенова находит восторженных почитателей среди молодежи по всему миру", – отметил Токаев.

Он подчеркнул, что будучи талантливыми представителями своего поколения, они стали успешными послами нашей культуры за рубежом.

Напомним, Иманбек Зейкенов стал первым казахстанцем, который выиграл премию "Грэмми". Ремикс музыканта на композицию "Roses" SAINt JHN удостоился этой престижной награды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1991229-tokaev-nazval-didzheya-imanbeka-poslom-kazahstanskoy-kultury-za-rubezhom/