"Прямых рейсов нет даже в Астану": Токаев об авиасообщении в Павлодарской области

Самолет в небе. Иллюстративное фото: pexels.com

В ходе встречи с общественностью Павлодарской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в целях развития региона необходимо наладить авиасообщение, передает официальный Telegram-канал пресс-службы главы государства.

"Очевидно, что большое влияние на развитие экономики Павлодарской области окажет налаживание авиасообщения с другими регионами. В настоящее время прямых рейсов из областного центра нет даже в Астану", — отметил Токаев.

Президент пообещал решить эту проблему.

До конца года правительству необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар – Астана. Также следует проработать вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта", — считает президент.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область. С общественностью региона президент также обсудил экологические проблемы в области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1991227-pryamyh-reysov-net-dazhe-v-astanu-tokaev-vyskazalsya-ob-aviasoobschenii-v-pavlodarskoy-oblasti/