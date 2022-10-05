"Застарелая проблема": Токаев о скоплении ртути на дне озера Былкылдак

Вода в озере. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область. В ходе встречи с общественностью он уделил особое внимание экологическим проблемам региона, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Застарелая проблема – озеро-накопитель Былкылдак, на дне которого сосредоточено огромное количество промышленной ртути. Сейчас реализуется комплекс мероприятий по локализации загрязнения территории водоема. Считаю, что необходимо еще раз оценить вероятность попадания ртути в грунтовые воды и совместно с экспертами определить наиболее эффективные пути решения этой проблемы. Как вы знаете, по моему поручению был принят Комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки Павлодарской области на 2020-2024 годы", — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что документ разрабатывался при участии общественности и экологов.

"Здесь я бы хотел отметить неравнодушие и особую активность павлодарского экологического движения. Вы вносите значительный вклад в сохранение окружающей среды и формирование ценностей устойчивого развития", — заявил президент.

Ранее он отмечал, что жителей региона остро волнует состояние окружающей среды родного края.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1991225-zastarelaya-problema-tokaev-o-skoplenii-rtuti-na-dne-ozera-bylkyldak/