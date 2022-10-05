Токаев: На Павлодарскую область приходится треть выбросов в стране

Дым из труб. Иллюстративное фото: pxhere.com

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Павлодарской области. В рамках мероприятия президент высказался об экологической обстановке в регионе, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Развитие промышленности неизбежно оказывает большую нагрузку на экологию. На Павлодарскую область приходится треть выбросов в стране – это около 700 тысяч тонн ежегодно", — отметил Токаев.

По его словам, жителей региона, чей каждодневный труд лежит в основе индустриального роста всей страны, остро волнует состояние окружающей среды родного края.

"Экологическая обстановка – важнейший индикатор качества жизни граждан. Поэтому крайне важно сохранить баланс между усилением промышленного потенциала и защитой экологии. Напомню, Казахстан объявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2060 году", — сказал президент.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1991223-tokaev-na-pavlodarskuyu-oblast-prihoditsya-tret-vybrosov-v-strane/