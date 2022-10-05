Касым-Жомарт Токаев прибыл в Павлодарскую область. Фото: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "Борт №1".

"Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сегодня, 5 октября, президент побывал с рабочим визитом в Карагандинской области.

На встрече с общественностью региона глава государства заявил, что Караганда должна стать более комфортным для проживания городом. По его словам, существующий с 2007 года Генеральный план развития города устарел. Его необходимо комплексно обновить с учетом передовых разработок урбанистов и мнения общественности. Кроме того, он посетил заводы по производству автобусов и спецтехники QazTehna, а также по производству шин и бытовой техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1991218-tokaev-pribyl-s-rabochey-poezdkoy-v-pavlodarskuyu-oblast/