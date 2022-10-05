Токаев посетил завод по производству автобусов и спецтехники QazTehna

Касым-Жомарт Токаев на заводе по производству автобусов. Фото: t.me/bort_01

В рамках рабочего визита в Карагандинскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой предприятия QazTehna по производству автобусов и специальной техники, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "Борт №1".

В ходе посещения главе государства доложили о первых результатах работы завода.

С 2021 года на заводе было выпущено 347 автобусов и электробусов для пассажирских перевозок. В рамках программы модернизации сети общественного транспорта до конца года планируется поставить в регионы более 700 автобусов и электробусов. 208 из них будут направлены в образовательные организации девяти областей страны.

Завод сотрудничает с мировым производителем пассажирского транспорта Yutong. В рамках партнерства компания будет поэтапно обеспечивать QazTehna необходимыми технологиями. В настоящее время 33% деталей автобусов изготавливаются из местных материалов. В ближайшие пять лет уровень локализации планируется довести до 50%.

В настоящее время на заводе работают 560 человек. Большая часть трудового коллектива – это жители города Сарани.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня, 5 октября, в Карагандинскую область. На встрече с общественностью Карагандинской области глава государства заявил, что Караганда должна стать более комфортным для проживания городом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1991191-tokaev-posetil-zavod-po-proizvodstvu-avtobusov-i-spetstehniki/