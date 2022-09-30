Токаев: Педагог всегда будет уважаемой личностью в нашем обществе

Учитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью Абайской области, в ходе которой высказался о нехватке мест в школах. Он поручил правительству решить эту проблему. Об том сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент выделил приоритетные направления развития региона.

По словам Токаева, в школах Абайской области сохраняется дефицит почти 9 тысяч ученических мест. В ближайшее время планируется построить 11 школ и 14 детских садов. Однако, как считает глава государства, этого недостаточно.

"Поручаю правительству и акимату раз и навсегда решить вопрос дефицита мест в школах области. Наш народ всегда уважал труд педагогов. И это должно подкрепляться реальными делами. Создано Министерство просвещения. Ранее был принят Закон "О статусе педагогов", повышена заработная плата учителей. В школу вернули "Әліппе" ("Букварь")", – отметил президент.

Он подчеркнул, что в среднем образовании происходят позитивные изменения, и благодаря таким мерам в казахстанском обществе еще больше повысится статус учителя.

"Педагог всегда будет уважаемой личностью в нашем обществе. Семей должен лидировать в сфере образования. Было бы неплохо, если бы один из лучших западных университетов открыл свой филиал в Семее или наладил контакты с местным вузом", – добавил глава государства.

Напомним, сегодня глава государства находится с рабочей поездкой в Абайской области.

Президент Казахстана провел встречу с общественностью Абайской области, в рамках которой рассказал о том, почему было решено создать новый регион, объяснил изменения, которые касаются срока президентских полномочий, и высказал позицию Казахстана по текущей международной ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1990447-tokaev-pedagog-vsegda-budet-uvazhaemoy-lichnostyu-v-nashem-obschestve/