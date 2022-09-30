О чем говорил Токаев на встрече с жителями Абайской области

Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями Абайской области. Фото: akorda.kz

В ходе встречи с общественностью Абайской области президент сообщил, что приехал с целью ознакомиться с социально-экономической ситуацией в регионе. Он отметил, что Семей занимает особое место в нашей истории, передает официальный сайт Акорды.

"Это земля, которая дала казахскому народу таких великих личностей, как Абай, Шакарим и Мухтар Ауэзов. Каждый, кто приехал на родину Абая, осознает, что это священная земля. Семей – благодатный край великой степи. В этих местах сохранилось наследие деятелей движения Алаш, здесь наша интеллигенция боролась за будущее страны. Семей – исторический центр отечественной науки и образования, искусства и культуры.

Как известно, 120 лет назад в этом городе было открыто первое в нашей стране учебное заведение по подготовке учителей. В нем обучались представители национальной интеллигенции Мухтар Ауэзов, Жусупбек Аймаутов, Каныш Сатпаев, Алькей Маргулан, Шакен Айманов. Музыкально-драматический театр Семея положил начало казахскому театральному искусству. Национальный футбол тоже зародился в этом городе. Здесь впервые в нашей стране были открыты историко-краеведческий музей, публичная библиотека, архив, телеграф. Поэтому наш народ почитает эту землю как место, где формировалась казахская духовность", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в 2020 году его решением город Семей получил статус исторического центра.

"В целом ситуация в регионе всегда находится под моим пристальным вниманием. Как известно, четверть века назад область была упразднена и присоединена к Восточному Казахстану. С тех пор общественность неоднократно поднимала вопрос о возвращении региону прежнего статуса. Я получал многочисленные письма и обращения с просьбой о возрождении отдельной области. Мы строим слышащее государство, поэтому, учитывая пожелания людей, в этом году я принял решение создать в регионе отдельную область.

Этот шаг позволит оперативно решать социально-экономические проблемы и будет способствовать повышению благосостояния местных жителей. Будут созданы условия для поступления инвестиций, открытия новых производств и рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса. Прямое финансирование области будет системно осуществляется из республиканского бюджета.

Это решение ознаменовало, по сути, торжество исторической справедливости. В знак особого уважения к великому Абаю вновь созданная область названа его именем. Ведь Абай стал символом нации и народа. Семей и Абай – неразделимые понятия. Пользуясь случаем, еще раз поздравляю всех с созданием области Абай!" – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Семей был важным узлом международной транзитной торговли, и отметил, что сегодня область граничит с двумя нашими крупнейшими соседями – Россией и Китаем.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

"Необходимо в полной мере использовать этот огромный транспортно-логистический и торгово-экономический потенциал. Считаю, что в будущем Семей наряду с Астаной, Алматы, Шымкентом и Актобе станет еще одним полюсом динамичного развития нашей страны, притягивая к себе деятельных людей, инновации и инвестиции. Уверен, что область Абай станет мощным регионом, придающим импульс развитию нашей страны. Мы создадим все условия для процветания области", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Далее президент остановился на приоритетных направлениях развития региона. В частности, в школах области Абай сохраняется дефицит почти 9 тысяч ученических мест. В ближайшее время планируется построить 11 школ и 14 детских садов. Однако Касым-Жомарт Токаев считает, что этого недостаточно.

"Поручаю правительству и акимату раз и навсегда решить вопрос дефицита мест в школах области. Наш народ всегда уважал труд педагогов. И это должно подкрепляться реальными делами. Создано Министерство просвещения. Ранее был принят закон «О статусе педагогов», повышена заработная плата учителей. В школу вернули «Әліппе» («Букварь»). В среднем образовании происходят позитивные изменения. Благодаря таким мерам мы сможет еще более повысить статус учителя в обществе. Педагог всегда будет уважаемой личностью в нашем обществе. Семей должен лидировать в сфере образования. Было бы неплохо, если бы один из лучших западных университетов открыл свой филиал в Семее или наладил контакты с местным вузом", – сказал глава государства.

В Семее расположен один из ведущих медицинских университетов страны. По поручению Касым-Жомарта Токаева прорабатывается вопрос строительства многопрофильной больницы при образовательном учреждении.

"По моему поручению в Семее введен в эксплуатацию радиологический центр онкологического диспансера. Строится детский реабилитационный центр. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в регионе будет построено 65 объектов. Мы должны уделить особое внимание реабилитации наших граждан, пострадавших от ядерных испытаний", – отметил президент.

Президент считает, что Семей должен стать современным и удобным городом. Областной центр должен быть комфортным прежде всего для горожан, а не для промышленности и транспорта. При планировании развития Семея необходимо выработать новый урбанистический подход, соответствующий высоким стандартам. При этом необходимо учесть идею «зеленого города».

Глава государства также отметил, что инфраструктура города Семей крайне изношена. Летом нет горячей воды, а зимой дома не отапливаются. Вредные выбросы от ТЭЦ сильно загрязняют воздух города. Пора наконец решить эти проблемы.

Через область Абай проходят многие пути, регион граничит с Россией и Китаем. Президент подчеркнул, что для рационального использования этих возможностей дорожная инфраструктура должна быть качественной и безопасной.

"В целях развития транспортного потенциала нашей страны мы планируем проложить железнодорожную ветку в Китай через Бахты. Мы непременно должны построить эту железную дорогу. Правительство занимается этим вопросом. В регионе необходимо создать сухой порт, логистический парк и развивать транспортные коридоры. Через Семей проходит автомагистраль международного значения. Поэтому в первую очередь необходимо отремонтировать два городских моста", – поручил глава государства.

Жители Абайской области. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что область Абай в прошлом славилась своими аграрными достижениями.

"В свое время регион поставлял мясо, молоко, кожу, шерсть и другие продукты для всей республики и даже в страны ближнего и дальнего зарубежья. Необходимо восстановить этот потенциал области. Следует активизировать работу предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Это очень важная задача.

Еще один актуальный вопрос – возвращение неиспользуемых земель государству. Я поручил провести эту работу на территории всей страны. В области Абай уже выявлено 200 тысяч гектаров таких земель, из которых возвращено 62 тысяч гектаров. Важно, чтобы возвращенные земли справедливо распределялись и эффективно использовались на благо страны. В целом эта работа будет продолжена", – сказал президент.

Недра региона многие годы не разрабатывались из-за соседства с полигоном. Поэтому глава государства заявил о необходимости проведения широкомасштабных геологические изысканий на территории области.

По словам президента, область может располагать залежами различных полезных ископаемых. Развитие горнодобывающей промышленности позволит возродить экономику региона и даст возможность создать новые рабочие места

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сложная экологическая обстановка в области влияет на здоровье и качество жизни людей. Он напомнил, что в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне пострадали сотни тысяч гектаров земли. Вместе с тем следует обратить особое внимание на загрязнение реки Иртыш и сохранение соснового бора. Глава государства поручил акимату держать под особым контролем решение экологических проблем региона.

"Для реализации различных экологических инициатив нам необходимо объединить усилия всего общества. Необходимо построить новый полигон для отходов, отвечающий международным стандартам и экологическим нормам. Эта работа должна находиться под личным контролем акима области.

Министерство энергетики разработало законопроект о Семипалатинской зоне ядерной безопасности. Этот документ был одобрен мажилисом в апреле этого года. Теперь необходимо как можно скорее принять его и передать чистые земли для использования в сельском хозяйстве", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев также затронул перспективы развития культурно-познавательного туризма в регионе. По словам главы государства, как крупнейшей страны, не имеющей выхода к морю, символическим является тот факт, что на нашей территории находится полюс континентальности Земли. Президент напомнил, что в области Абай, в урочище Жидебай, рядом с Домом-музеем великого Абая расположен памятный знак «Центр Евразийского континента».

"Крайне важно сохранить уникальное достояние и архитектурный облик Семея, которые способны привлечь ценителей старинных зданий со всего мира. Одним из ключевых условий усиления туристического потенциала региона является развитие инфраструктуры. В первую очередь необходимо решить вопрос с дорогами. Следует обеспечить беспрепятственный и комфортный доступ к точкам притяжения туристов. Нужно также решить проблемы культурных объектов, связанные с коммунальными сетями. Особое внимание следует уделить благоустройству набережной реки Иртыш. Требуется обновить генеральный план развития города Семей, учитывая его новый статус", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что создание нового региона – сложная задача, поэтому важно проводить комплексную и тщательно продуманную работу по всем направлениям.

"Поручаю правительству в ближайшее время разработать комплексный план развития области Абай. В перспективе она должна стать самодостаточным, процветающим регионом. Наш общий долг – сделать все для развития региона, который, несмотря на его бедственное положение, очень дорог нам. Без всякого преувеличения, это и мой долг как президента.

В этой связи я хотел бы затронуть еще один вопрос. Фактически можно сказать, что в основе модернизации нации лежат образование и культура, а не политика и экономика. В начале прошлого века Семей считался духовной столицей казахов. Великий путь, начатый Абаем и продолженный лидерами движения Алаш, вывел наш народ на совершенно новый уровень. Эти великие личности дали ориентиры, каким должно быть будущее казахского народа", - заявил глава государства.

Президент призвал общественность к глубокому обновлению общественного сознания.

"Ядром этой работы становятся такие ценности, как высокая культура, передовые знания и честный труд. «Разум, доброта, упорство, скромность и труд», к которым призывал Хаким Абай, должны стать ориентирами для подрастающего поколения. Пять благородных качеств, о которых писал поэт, полностью соответствуют нашим современным устремлениям.

Великий Абай предложил казахскому обществу концепцию «Совершенного человека». Совершенный человек – это личность, которую отличает содержательное бытие, глубокое мировоззрение, широкий кругозор и трудолюбие.

Я не раз говорил о необходимости утверждения в обществе новых ценностей. Я специально привлек внимание к этому на Национальном курултае, на съезде движения «Жастар рухы», на встрече с общественностью в Туркестане. И вновь хочу повторить. Наша молодежь должна понять, что особенно важны три вещи: глубокие знания, трудолюбие и патриотизм", - убежден президент.

Глава государства еще раз обозначил позицию нашей страны по текущей международной ситуации.

"Сегодня в мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение, напряженность достигла самой высокой точки. Политики и эксперты в разных частях планеты серьезно обсуждают риски применения ядерного оружия.

Напомню, что с момента последнего взрыва на Семипалатинском ядерном полигоне прошло почти 33 года. Жители этого региона испытали на себе все тяготы бездумной гонки ядерных вооружений времен Холодной войны. Недавно я говорил об этом с высокой трибуны ООН в Нью-Йорке. Здоровью людей, местной экосистеме нанесен колоссальный урон. Полигон был закрыт указом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Мы добровольно отказались от четвертого в мире ядерного арсенала. Наша страна по праву стала одним из лидеров глобального движения за мир без ядерного оружия", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент высказал обеспокоенность в связи с тем, что в обществе снижается уважение и взаимное доверие.

"Это очень тревожит. Жестокость и недоверчивость, равнодушие и безразличие – опасные черты, которые могут привести народ в пропасть. Если мы хотим сплотиться, в первую очередь необходимо прививать молодежи нравственные качества. Нам нужны солидарность и братство. Лучше всех об этом сказал Абай: «Если в ближнем не видишь ты друга, напрасны все твои дела». Давайте же будем помнить эту заповедь великого мыслителя", - подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в развитие региона наряду с государством свой вклад должны вносить и представители бизнеса.

"Я приглашаю местных бизнесменов вместе участвовать в возрождении области Абай. Здесь есть потенциал для строительств школ, поликлиник и других социальных объектов в рамках государственно-частного партнерства. Каждый гражданин может внести свой вклад в развитие села. Такие дела, как посадка деревьев, уборка улиц и даже уборка своего двора – все это является проявлением заботы о родном крае.

Наша молодежь должна быть внимательной, активной, образованной, ответственной. Самое главное, чтобы мы были верны нашим устремлениям и общему делу. Я уже не раз говорил, и хочу вновь повторить: патриотизм проявляется на в громких словах, а в конкретных делах", - заключил президент.

В завершение встречи глава государства вручил ряду жителей области Абай государственные награды. Орденом «Парасат» награждены артист КГКП «Театр имени Абая» Бекен Имаханов, ветеран труда Амантай Мукатаев, орденом «Құрмет» – машинист крана ТОО «ПК «Цементный завод Семей» Светлана Пономарева. Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечен оператор поливных машин КХ «Кайнар Агро» Михаил Лебедев, медали «Шапағат» удостоена директор ТОО «Көкпекті жолдары» Гульназ Нургалиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1990444-o-chem-govoril-tokaev-na-vstreche-s-zhitelyami-abayskoy-oblasti/