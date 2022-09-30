Токаев прилетел в Абайскую область

Самолет президента Казахстана. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочей поездкой в Абайскую область. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"В рамках поездки президент планирует встретиться с общественностью региона, а также посетить ряд культурно-образовательных объектов региона", — говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе глава государства побывал в Туркестанской области и третьем мегаполисе Казахстана – Шымкенте.

В Туркестанской области президент встретился с общественностью региона и наградил медалями и орденами шестерых жителей области.

В Шымкенте Токаев посетил нефтеперерабатывающий завод, наградил пятерых жителей города, а также во время встречи с общественностью поручил пересмотреть генеральный план мегаполиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1990391-tokaev-priletel-v-abayskuyu-oblast/