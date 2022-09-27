Президент посетил Шымкентский нефтеперерабатывающий завод

Касым-Жомарт Токаев на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе. Фото: Акорда

Программу рабочей поездки главы государства Касым-Жомарта Токаева продолжило знакомство с работой Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Как она прошла, рассказывается на официальном сайте президента.

О результатах модернизации предприятия президента проинформировал Ерболат Кожабаев, руководитель управляющей компании ТОО "Петро Казахстан Ойл Продактс". В настоящее время проектная мощность завода достигла 6 млн тонн нефти в год, начато производство моторного топлива экологических классов К-4, К-5.

Касым-Жомарт Токаев на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе. Фото: Акорда

В беседе с трудовым коллективом глава государства отметил стратегическую важность предприятия.

"В настоящее время завод обеспечивает 40 процентов внутреннего рынка. Повысилось качество продукции. Проделана масштабная работа. Все это стало возможным благодаря вашему упорному труду", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

За последние три года производство бензина увеличилось до 2,1 млн тонн, авиакеросина — до 340 тысяч тонн, дизельного топлива — до 1,9 млн тонн. Вся продукция поставляется на внутренний рынок.

Касым-Жомарт Токаев на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе. Фото: Акорда

Ранее Токаев встретился с общественностью Шымкента. Тогда же президент поручил пересмотреть генеральный план мегаполиса.

Кроме того, обращаясь к общественности Шымкента, глава государства высказался об отношениях с Россией, Китаем, Турцией и другими странами и объяснил нейтральную позицию Казахстана во внешней политике.

Также глава государства вспомнил случай, когда жители мегаполиса спасли флаг нашей страны во время ЧП на стадионе и поблагодарил шымкентцев за патриотизм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1989883-prezident-posetil-shymkentskiy-neftepererabatyvayuschiy-zavod/