Токаев прибыл в Шымкент с рабочей поездкой (видео)

Самолет президента Казахстана в Шымкенте. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Шымкент. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Акорды "Борт №1".

"Президент прибыл с рабочей поездкой в город Шымкент", – говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев совершил рабочую поездку в Туркестанскую область.

Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане и поручил обеспечить за ним надлежащий уход.

После этого он выступил на встрече с общественностью региона, где высказался о предстоящих выборах президента, затронул тему складывающейся в мире ситуации и пообещал провести переговоры с Россией в связи с наплывом россиян в Казахстан.

Также президент Казахстана прогулялся с акимом Туркестанской области Дарханом Сатыбалды и обсудил перспективы развития региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1989834-tokaev-pribyl-v-shymkent-s-rabochey-poezdkoy/