Токаев встретился с президентом Eurasia Group (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Ян Бреммер. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Eurasia Group Яном Бреммером, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

"Глава государства провел встречу с известным американским экспертом, основателем исследовательской и консалтинговой компании Eurasia Group Яном Бреммером.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вызовам и трендам современности", - говорится в сообщении пре5сс-служзбы президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев и Ян Бреммер. Фото: t.me/bort_01

Напомним, ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел серию встреч с руководителями крупных американских компаний.

Кроме того, глава государства во время своего визита в США провел встречу с руководителями глобальных финансовых институтов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1988584-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-eurasia-group-foto/