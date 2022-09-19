Токаев встретился с президентом Eurasia Group (фото)
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Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Eurasia Group Яном Бреммером, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".
"Глава государства провел встречу с известным американским экспертом, основателем исследовательской и консалтинговой компании Eurasia Group Яном Бреммером.
Собеседники обменялись мнениями по актуальным вызовам и трендам современности", - говорится в сообщении пре5сс-служзбы президента Казахстана.
Напомним, ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел серию встреч с руководителями крупных американских компаний.
Кроме того, глава государства во время своего визита в США провел встречу с руководителями глобальных финансовых институтов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1988584-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-eurasia-group-foto/